Firenze: studentessa americana cade in Arno da Ponte Santa Trinita. Soccorsa da insegnante e canottieri: Firenze: studentessa americana cade in Arno da Ponte Santa Trinita. Soccorsa da insegnante e canottieri: Immediatamente soccorsa dall’insegnante e da alcuni canottieri, la ragazza è stata trasportata all'ospedale di Santa Maria Nuova ...

Corteo a Firenze, la studentessa colpita in faccia torna in piazza: “Sto meglio ma farò denuncia”: Corteo a Firenze, la studentessa colpita in faccia torna in piazza: “Sto meglio ma farò denuncia”: Alla manifestazione davanti al consolato Usa c’è anche Maria: “Ho ancora la frattura al naso ma sto migliorando” ...

Firenze, i parcheggi per le bici ci sono ma gli studenti non li possono usare: «Manca l'accordo con le scuole»: Firenze, i parcheggi per le bici ci sono ma gli studenti non li possono usare: «Manca l'accordo con le scuole»: La denuncia del consigliere della Città Metropolitana Carpini: «Non hanno fatto accordi con le scuole». Un investimento da 920 mila euro rimasto inutilizzato ...