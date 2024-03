Firenze | ragazza cade in Arno dal ponte Santa Trinita | salvata

(Di lunedì 11 marzo 2024), 11 marzo 2024 – Paura sulle sponde dell’: unaè infatti caduta dal. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di lunedì 11 marzo. Laè riuscita a rimanere a galla e a spostarsi poi verso le sponde in maniera autonoma. Poi è statada alcune persone che l’avevano vista in acqua. Un passante è riuscito ad afferrarla dalla sponda. E’ stato lui a salvarla. Sono intervenuti il 118 e i carabinieri. Da capire cosa sia accaduto e se si sia trattato di un incidente o di un atto volontario. Diverse le persone che hanno assistito dalle spallette alle fasi delggio.

