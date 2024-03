Firenze | Leonardo Pieraccioni è il ' Personaggio dell’Olio dell’anno'

(Di lunedì 11 marzo 2024), 11 marzo 2024 – Riflettori puntati sull'olio extra vergine di qualità con l'obiettivo di farne comprendere sempre di più il grande valore: culturale, salutistico, identitario ed economico. La XII edizione andrà in scena mercoledì 13 marzo alle 17.30 sul palco del Circo-lo Teatro del Sale con l'obiettivo di rendere l'olio extravergine d’eccellenza un bene prezioso e riconoscibile. Andrà all'attoreil Premio “Massimo Pasquini”: “per la sua straordinaria capacità comunicativa benefica, piacevole e vibrante, proprio come le emozioni che sa far scaturire un grande olio.” Il riconoscimento ai nuovi Ambasciatori, le personalità che hanno rappresentato e divulgato i principi fondanti dell'olio di extra ...

