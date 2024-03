Firenze | a San Salvi il vernissage per celebrare Basaglia e l’impegno di tanti sulla salute mentale

(Di lunedì 11 marzo 2024), 11 marzo 2024 – Tanta gente all’ex ospedale psichiatrico di Sanper ildella scultura Marco Cavallo del XXI secolo. Nel giorno del centenario della nascita di Franco, i Chille de la Balanza – che realizzano il Festival “Manicomio, addio!” nel segno dello psichiatra veneziano che realizzò il superamento dei manicomi in italia – hanno dato vita aldella grande scultura creata dall’artista Edoardo Malagigi e realizzata in plastica riciclata da r3 direct. Il Marco Cavallo Del XXI Secolo riprende e reinventa lo storico Marco Cavallo, creato da Giuliano Scabia e Vittorionel 1973, che aprì per la prima volta le porte dell’allora manicomio di Trieste. Oggi il progetto Chille-Malagigi vuole ripercorre un altro dettato ...

Arezzo, 11 marzo 2024 – E' in programma domenica 17 marzo alle 17,30 a Palomar , casa della cultura, la conferenza di Andrea Baldinotti dal titolo “ Giovanni da San Giovanni fra Firenze e Roma” . ... (lanazione)

Tramvia, proseguono i lavori sulla linea Fortezza-Libertà-San Marco. Ecco i divieti: Tramvia, proseguono i lavori sulla linea Fortezza-Libertà-San Marco. Ecco i divieti: Firenze, 11 marzo 2024 - Proseguono i lavori per il completamento della linea tranviaria Fortezza-Libertà-San Marco (Vacs). Tra gli interventi in corso quelli relativi all’attrezzaggio dei pali della ...

Firenze, ancora codice giallo per pioggia lunedì 11 marzo: Firenze, ancora codice giallo per pioggia lunedì 11 marzo: A Firenze è stato prorogato il codice giallo per la pioggia e il conseguente rischio idrogeologico/idraulico nel cosiddetto 'reticolo minore' che comprende i corsi d'acqua secondari (soprattutto Ema, ...