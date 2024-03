Fiorentina-Roma 2-2 | Llorente regala un punto ai giallorossi all' ultimo secondo

(Di lunedì 11 marzo 2024) Firenze 10 marzo 2024 - Il calcio è un gioco crudele e lane ha avuto la riprova in questa sfida. All'istante infatti lastrappa il pareggio al Franchi, con la rete dia riequilibrare il risultato sul 2-2 conclusivo, dopo che Biraghi si è fatto parare un rigore da Svilar. Al vantaggio fiorentino di Ranieri ha risposto Aouar in avvio di ripresa, ma la situazione di parità è durata poco, prima del rinovato vantaggio viola, a firma di Mandragora. Un pareggio che non accontenta nessuno, ma di certo fa meno male ai: i capitolini infatti accorciano a -3 sul quarto posto, mentre i toscani hanno fallito l'occasione di sorpassare il Napoli in graduatoria, restando così ottavi a -8 dalla Zona Champions League. Primo tempo Italiano conferma molte delle indiscrezioni ...

