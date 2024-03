Fiorentina-Roma 2-2 | giallorossi si salvano in extremis

(Di lunedì 11 marzo 2024) (Adnkronos) –pareggiano 2-2 nel match giocato oggi per la 28esima giornata della Serie A 2023-2024. I viola provano a scappare due volte con i gol di Ranieri e Mandragora, ireplicano con Aouar e Llorente, che firma il 2-2 in pieno recupero. La formazione di De Rossi sale a 48 punti e si avvicina al quarto posto, occupato dal Bologna a quota 51. Laè a quota 43. Lacomincia con atteggiamento aggressivo e mette subito in difficoltà la difesa della. Mancini, ammonito nei primi minuti, è costantemente in difficoltà. La pressione viola è continua e al 18? arriva il gol. Corner, Gonzalez prolunga la traiettoria e Ranieri è libero di incornare da 2 passi: 1-0. Il vantaggio non sazia i padroni di casa che vanno ripetutamente ...

