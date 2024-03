Fiorentina | prima in Europa per rigori sbagliati Tabù o impreparazione? Il metodo del vecchio Orioli

(Di lunedì 11 marzo 2024) Numeri alla mano, laè la squadra che ne ha falliti di più in questo inizio anno nei cinque maggiori campionati europei, una classifica in cui precede Real Madrid e Verona (4 a testa). Tranne Nzola che ha fatto centro contro l'Udinese a metà gennaio, hanno sbagliato Bonaventura contro il Sassuolo, Ikoné contro il Napoli nella semifinale di Supercoppa, Nico Gonzalez contro Inter e Lazio e ieri Biraghi con la Roma L'articolo proviene da Firenze Post.

