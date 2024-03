Fiorentina-Maccabi Haifa | probabili formazioni e dove vederla

(Di lunedì 11 marzo 2024) Gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League 2023/2024. I viola cercheranno di difendere il 4-3 dell’andata per continuare a sognare la seconda finale consecutiva.si giocherà giovedì 14 marzo 2024 alle ore 21 presso lo stadio Franchi: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I viola sono riusciti a conquistare il primo round di quella che sul campo neutro di Budapest si è rivelata una battaglia con continui capovolgimenti di fronte fino al definito 4-3. La squadra di Italiano vuole ripetersi perchè l’obiettivo rimane la finale di Atene Gli israeliani non devono fare calcoli, potendo contare su un unico risultato che è la vittoria. Sulla carta la squadra di è sicuramente più debole, ma di certo non partirà battuta ...

