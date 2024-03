Fiorentina | la Conference ti fa ricca Ecco quanto varrebbe il passaggio del turno

La Roma fa sul serio anche in Europa League. La larga vittoria contro il Brighton , settimo successo in dieci partite con Daniele De Rossi in... (calciomercato)

Le Probabili formazioni di Fiorentina-Maccabi Haifa , match di ritorno degli ottavi di Conference League 2023 / 2024 . La partita è in programma alle 18:45 di giovedì 14 marzo. Si riparte dal 4-3 per i ... (sportface)

La Fiorentina non sa più segnare su rigore: La Fiorentina non sa più segnare su rigore: La Fiorentina ha un problema coi calci di rigore e l'errore di Biraghi contro la Roma non è che l'ultimo di una lunga lista.

Riparte l'assalto della Fiorentina alla Conference. Ma Italiano non si fida del Maccabi: Riparte l'assalto della Fiorentina alla Conference. Ma Italiano non si fida del Maccabi: Una finale persa che è ancora una ferita aperta e la voglia di riprovarci, un anno dopo. La Fiorentina torna all'assalto della Conference.