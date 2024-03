Fiorentina | Italiano | “Prestazione esaltante contro una squadra forte”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 11 marzo 2024) Il tecnico dellaVincenzoha parlato al termine del matchla Roma, finito 2-2: “Arriva un solo punto a tempo scaduto. Buttiamo punti dopo una. Possiamo fare meglio sull’ultima pallone ma veniamo castigati. Tutti gli avversari mirano l’incrocio e lo centrano. Laè stata eccellenteunain salute ed in forma e ci teniamo quella. A due mesi dalla fine non puoi recriminare, pensare la prossima ed andare avanti. Spiegazioni per i rigori sbagliati? Ci fermiamo a batterli, chi ha sbagliato sono rigoristi, piu’ che batterli e ribatterli non possiamo fare. Sta sbagliando gente che è preposta a batterli, che si ferma a batterli in allenamento, è un qualcosa che dobbiamo risolvere e lo ...