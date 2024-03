Fiorentina Italiano | «La malasorte ci perseguita»

(Di lunedì 11 marzo 2024) Le parole di Vincenzo, tecnico della, dopo il pareggio ottenuto dai viola contro la Roma Vincenzoha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio dellacontro la Roma. Di seguito le sue parole. PAREGGIO – «E’ un punto che arriva ancora a tempo scaduto, non possiamo ancora una volta punti e prestazioni. Dispiace perché possiamo fare bene nell’ultimo pallone e veniamo castigati, tutti gli avversari trovano l’incrocio dei pali. Lacontinua arci, ci teniamo la prestazione dato che a due mesi dalla fine non puoi stare lì a recriminare. Ora archiviamo e pensiamo al prossimo impegno». RIGORI – «Ci siamo fermati più di una volta a batterli con i rigoristi, più di lavorare e di provarci non possiamo fare. Non è che arriva il ...

