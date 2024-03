Fiorentina | incubo rigori Errori e orrori dal dischetto

(Di lunedì 11 marzo 2024) Firenze, 11 marzo 2024 – Un brivido percorre il popolo viola quando allaviene assegnato un calcio di rigore. Con quello sbagliato contro la Roma da capitan Biraghi sono ben cinqwue i tiri dalfalliti dai gigliati solo nel 2024, quindi in poco più di due mesi. Tanto che a volte verrebbe la voglia di “barattare” il penalty con un calcio d’angolo, visto che il primo gol viola contro la Roma è nato, appunto, da un corner. Scherzi a parte, è evidente che esista un problema psicologico, visto che, come dice il tecnico Vincenzo Italiano “in allenamento sulsiamo infallibili, purtroppo in partita non è così. Più di provarli e riprovarli non possiamo fare. Non è che sularriva il primo che capita”. Di certo, a eccezione di quello sbagliato da Gonzalez contro la Lazio (i viola hanno ...

