Fiorentina | cercasi rigorista Ecco quanti punti ha perso dal dischetto

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 11 marzo 2024), anche Biraghi sbaglia: AAAperché ipersi con gli errori dalpesano Poteva e doveva essere il colpo del ko, invece è diventata la buccia di banana sulla quale scivolare. Lacontro la Roma ha fallito il tiro daldel 3-1 e ha incassato all’ultimo secondo il pari del 2-2 da Llorente. L’errore di Biraghi va ad aggiungersi a una lista nutrita di precedenti sbagli: Bonaventura in Sassuolo-; Ikoné in Supercoppa contro il Napoli; Gonzalez contro Inter e Lazio. In totale sono 4in campionato andati in fumo, che consentirebbero alladi passare dall’ottavo al sesto posto!