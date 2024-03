"Finti attivisti...". Il Ramadan polemico di Ghali

(Di lunedì 11 marzo 2024) Sui social lo sfogo del rapper contro gli artisti che non prendono posizione su Gaza: "Tutti piegati dalla paura di essere tagliati fuori da qualcosa". Ma parlare della guerra a suon di slogan non è un obbligo

Ghali: «Deluso dagli artisti italiani» che non parlano di Gaza e dai «finti attivisti affamati di fama»: Ghali: «Deluso dagli artisti italiani» che non parlano di Gaza e dai «Finti attivisti affamati di fama»: «Tutti piegati dalla paura di essere tagliati fuori da qualcosa. Mi sono circondato per anni di persone che non mi immaginavo sarebbero rimaste in silenzio di fronte al genocidio in Palestina» ...

Ghali, lo sfogo social: «Deluso da tanti artisti Italiani. Tutti piegati dalla paura di essere tagliati fuori da qualcosa»: Ghali, lo sfogo social: «Deluso da tanti artisti Italiani. Tutti piegati dalla paura di essere tagliati fuori da qualcosa»: A più di un mese di distanza dalla partecipazione a Sanremo 2024, Ghali ha rilasciato un lungo sfogo sui social in cui afferma di essere deluso da numerosi atisti italiani. Sul ...

Ghali, un post su Instagram contro gli artisti che non si espongono: "Avete più like ora": Ghali, un post su Instagram contro gli artisti che non si espongono: "Avete più like ora": Leggi su Sky TG24 l'articolo Ghali, un post su Instagram contro gli artisti che non si espongono: 'Avete più like ora' ...