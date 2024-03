Finita la salita dei BTP? Cosa succede con i tassi di interesse fermi?

Leggi tutta la notizia su ilovetrading

(Di lunedì 11 marzo 2024) Durante il 2023, in seguito a una fortedell’inflazione, che aveva raggiunto picchi che non si vedevano da decenni, le Banche centrali hanno alzato ripetutamente idi inteesse. In questo modo si cercava di fermare il forte aumento dei prezzi e un futuro forte rallentamento dell’economia. La Federal Reserve per arginare il problema ha portato ifra il 5,25 e il 5,50%, mentre la BCE al 4,5%. L’obiettivo delle Banche centrali è quello di mantenere l’inflazione intorno al 2%, in quanto questo livello viene considerato come un punto di equilibrio per il ciclo economico. Frattanto, la curva dei rendimenti aveva più volte evidenziato che alle porte ci potessse essere una recessione. Al momento, più che recessione, i dati macroeconomici sembrerebbero evidenziare una crescita in leggero rallentamento. Nell’ultimo trimestre ...