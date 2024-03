Finge di aiutare un’anziana al bancomat e le svuota il conto | la donna disperata | “Erano tutti i miei risparmi”

(Di lunedì 11 marzo 2024) Pubblicato il 11 Marzo, 2024in difficoltà davanti ad unè sembrata una “preda” troppo facile per un malvivente che si trovava da quelle parti e così la poverasi è ritrovata colbancario totalmenteto. I fatti si sono svolti davanti ad undi viale Trastevere, dove l’uomo ha approfittato della confusione dellaper sottrarle la carta, carpire il pin e fare prelievi fino a 11.000 euro. Il furto della carta La vittima è unadi 79 anni, pensionata, mentre il malvivente è un uomo di 40 anni che si è spacciato per un dipendente della banca. La, quando si è resache il suoera statoto, ha subito ...

Ancora attuale una non recentissima truffa WhatsApp . La truffa del messaggio WhatsApp sta sempre più spopolando in Italia, con picchi altissimi di persone truffa te già da inizio anno. Un metodo che ... (optimagazine)

La signora, di 79 anni, si è accorta del furto solo quando è andata a chiedere l'estratto conto in banca. Ha sporto denuncia, il ladro non è stato ancora identificato.Continua a leggere (fanpage)

Finge di aiutare anziana al bancomat e le ruba 11mila euro: “Erano tutti i miei risparmi”: Finge di aiutare anziana al bancomat e le ruba 11mila euro: “Erano tutti i miei risparmi”: La signora, di 79 anni, si è accorta del furto solo quando è andata a chiedere l’estratto conto in banca. Ha sporto denuncia, il ladro non è stato ancora identificato.

Si finge invalido e si fa aiutare ad entrare in un garage: a colpi di stampella rapina un 50enne: Si Finge invalido e si fa aiutare ad entrare in un garage: a colpi di stampella rapina un 50enne: Si è finto invalido per farsi aiutare da un uomo ad entrare in un garage. Ha poi utilizzato una stampella per aggredirlo e rapinarlo in compagnia di un complice. È dunque finito in carcere C.E., pregi ...

Vomero, si finge disabile e aggredisce la vittima con una stampella: arrestato 50enne di Ercolano: Vomero, si Finge disabile e aggredisce la vittima con una stampella: arrestato 50enne di Ercolano: Si Finge invalido e si fa aiutare da un uomo ad entrare in un garage, poi utilizza la stampella per aggredirlo e lo rapina insieme ad un complice. È finito in carcere un pregiudicato ...