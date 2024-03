Finale in bellezza Tirreno-Adriatico | il guizzo di Milan a San Benedetto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 11 marzo 2024) La riviera delle Palme, come sempre, ha salutato la, con la 59esima edizione della storica ‘Corsa dei due Mari’ che si è conclusa proprio a San, ieri, con l’ultima tappa. Un autentico show, che ha richiamato centinaia di spettatori lungo le strade. La vittoria di giornata è andata a Jonathan. Il velocista friulano, già primo a Giulianova, ha fatto il bis in volata battendo nettamente il belga Jasper Philipsen, solo quarto alle spalle anche di Kristoff e Cimolai. A 23 anni, che corre per la Lidl-Trek, si presenta come unica vera carta azzurra per lao-Sanremo di sabato, che vivrà sul duello tra l’iridato Van der Poel e Pogacar. Il danese Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) ha conquistato invece la classificacon ...