Final Fantasy 7 Rebirth | gli sviluppatori ricordano il lavoro immenso per completarlo

(Di lunedì 11 marzo 2024) Lo sviluppo diè stato così lungo e complesso che glinon erano certi di poter concludere tutto in tempo. Alcuni retroscena inediti sono emersi da una nuova intervista. Come riporta anche Eurogamer, diversi soggetti coinvolti nello sviluppo hanno voluto ricordare le perplessità e i timori sorti quando si sono trovati davanti alla mole digravosa richiesta da. Il battle director Teruki Endo, ad esempio, ha raccontato: Quando ho visto per la prima volta quanti contenuti avrei dovuto creare per questo gioco, anche solo a livello di combattimento, onestamente non ero sicuro che saremmo riusciti a fare tutto in tempo – dall’enorme quantità di abilità per i personaggi alle evocazioni e ai ...