Final Fantasy 16 su PC | lo sviluppo è quasi completo e forse è in arrivo la demo

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di lunedì 11 marzo 2024) Naoki Yoshida, producer di16, ha rivelato che la versione PC è ormaipronta, trovandosi nello specifico nelle ultime fasi dell’ottimizzazione. Il buon Yoshi-P ha preso parte proprio in queste ore ad una nuova intervista con la nota testata Game Informer, dove ha fornito degli importanti aggiornamenti in merito allodel porting per Personal Computer della sedicesima Fantasiae. Precisiamo però che purtroppo Naoki Yoshida non ha condiviso una data d’uscita precisa per quanto riguarda la versione PC di16, ma nonostante ciò ci ha tenuto a precisare che ormai i tempi non dovrebbero essere troppo lunghi se non emergono dei problemi inaspettati durante questa fase di. Inoltre il producer ha affermato ...