Figline | lo stop che non ti aspetti Black out totale con il Seravezza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 11 marzo 2024)POZZI 21965: Conti, Dema, Simonti, Bonavita (66’Malpaganti), Sabatini, Ficini, Zellini, Saccardi, Bruni (80’ Banchelli), Torrini (66’ Cavaciocchi) Zhupa. All.: Tronconi.POZZI: Lagomarsini, Salerno, Coly, Mannucci, Ivani, Simonetti, Bedini, Brugognone (31’ Sforzi), Mugelli, Putzolu, Camarlinghi (67’ Loporcaro). All.: Amoroso. Arbitro: Petraglione di Termoli. Marcatori: 24’ Putzolu, 94’ Mugelli. Note: terreno allentato, spettatori 300. Ammoniti: Sabatini, Mannucci, Bruni, Cavaciocchi, Coly.- Dopo cinque risultati utili consecutivi, ilè costretto a fermarsi di fronte a unrimasto a mani vuote da numerose partite. Con un gol per tempo la squadra di Amoroso, liquida la squadra di Tronconi che ...