Ficei | forum a Roma su sostenibilità e sviluppo delle aree industriali Visconti | Offriamo spunti per i politici

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 11 marzo 2024) “Vogliamo mettere al centro il tema della transizione ambientale ed energetica in rapporto ai territori e alleproduttive. Ci sonoopportunità produttiveda cogliere e noi ci proponiamo per offrire ai decisoried economici deglidi intervento”. Così il Presidente del Consorzio Asi Salerno Antoniosul “nazionale” promosso dalla– Federazione Italiana Consorzi Entizzazione (di cuiè presidente), con il sostegno di Unioncamere, Dintec – Consorzio per l’Innovazione Tecnologica, Sace e la partecipazione dell’Osservatorio ESG della Sapienza Università di ...