Festival del libro di Bibbiena | si chiude con l’ex capitano di serie A del Parioli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 11 marzo 2024) Arezzo, 11 marzo 2024 – Ildeldisi è chiuso ieri pomeriggio, in una affollatissima Sala delle Bandiere della casa comunale di Palazzo Niccolini, con il“La paura di vincere non esiste” di Andrea Paramucchi tennista, exdiA deie oggi responsabile sportivo dello Sporting Club Panda di Roma. Il suosarà adottato dalle associazioni tennistiche die Poppi per i contenuti altamente formativi e ispirazionali che parlano di una formazione completa dell’individuo al di là della preparazione tecnica. L’Assessora alla Cultura Francesca Nassini commenta: “Questo è uno degli “inneschi” positivi proposti da questa manifestazione che ha dimostrato, quest’anno più che mai, ...