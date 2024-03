Ferraris | ad di FS | dopo un anno da record con 16 miliardi di investimenti | nuove assunzioni e grandi sfide

(Di lunedì 11 marzo 2024) La presenza all’estero del Gruppo FS, il ruolo strategico dell’Italia nel Mediterraneo,e gli ingentifinalizzati alleopere del Paese sono stati tra i temi affrontati dall’Ad di Ferrovie dello Stato Luiginel corso del suo intervento a Italia genera futuro evento organizzato dal Corriere della Sera. «Siamo beneficiari die con il Pnrr ci sono stati già assegnatari per 24di eurola rimodulazione. Al 31 dicembre 2023 abbiamo speso 7,7di euro, abbiamo un 2024 e un 2025 sfidanti, ma stiamo marciando in linea con i target», afferma. Sottolineando che «il 2023 si è chiuso con 16di ...

