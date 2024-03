Ferrara Basket | brusco risveglio A Gardone è una batosta imprevista

(Di lunedì 11 marzo 2024)se 9170SE: Morigi ne, Markus 4, Davico 28, Poli, Lancellotti ne, Dalcò 11, Grasso ne, Motta 17, Olivieri 10, Basso 7, Graziano 6, Airaghi 8. All. Perucchetti.: Bellini ne, Romondia, Cattani 4, Drigo 16, Kuvekalovic 9, Sankarè 2, Porfilio 4, Cecchetti 3, Jovanovic ne, Ballabio 16, Guerra 9, Marchini 7. All. Benedetto. Parziali: 21-13; 43-30; 71-46. Anon c’è storia,soffre per quaranta minuti la fin troppa aggressività dei padroni di casa e incappa in una serata storta, da cancellare nel più breve tempo possibile. Una partita che per certi versi ha ricordato quella di Nerviano che costò la panchina a coach Furlani, coi biancazzurri inermi di fronte agli avversari, più pronti ...

Un secondo tempo da incubo condanna la Novipiù: i rossoblù vengono sconfitti 100 - 80 da Nardò: ... il canestro di Ferrara fissa il punteggio all'ultimo mini - intervallo sul 71 - 62. Qualche ... Anche il Monferrato Basket fatica in costruzione, in una fase di gioco caratterizzata poca concretezza. La ...

Basket c e d. Sbf ko a Bologna. Successo 4 Torri: Basket c e d. Sbf ko a Bologna. Successo 4 Torri: La Scuola Basket Ferrara chiude la prima fase con una sconfitta contro la Sg Fortitudo, risparmiando i giocatori chiave. Dopo un buon inizio, cede nel finale. Ora si prepara alla pool salvezza per man ...

Basket, in Serie A Tortona asfalta Napoli. In A2 vince Torino, ko per Monferrato: Basket, in Serie A Tortona asfalta Napoli. In A2 vince Torino, ko per Monferrato: Domenica di sorrisi in casa Tortona. La Bertram vince e convince contro GeVi Napoli. Partita a senso unico con risultato finale 97-72. Questi i parziali: 21-11, 44-33, 78-50. Derthona: Zerini ne, Ross ...

Basket: L’Academy esce tra gli applausi dal campo di Ferrara: Basket: L’Academy esce tra gli applausi dal campo di Ferrara: La Raggisolaris Academy esce tra gli applausi dal campo del 4 Torri Ferrara. In casa della terza forza del campionato, i faentini giocano una grande gara comandando a lungo i giochi e perdendo soltant ...