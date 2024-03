Ferilli come Ceccherini? Allusione sul film vincitore agli Oscar | è bufera

(Di lunedì 11 marzo 2024) “Se dovesse vincere l''La zona di interesse', so perché vincerebbe, non certo perché è unmigliore di 'Io, Capitanò. Io tifo Italia, io tifo Garrone”. Dopo lache si era scatenata su Massimoche, durante la sua ospitata nel programma della domenica pomeriggio di Rai1 condotto da Francesca Fialdini, a poche ore dalla cerimonia di consegna degli, aveva affermato che “ildi Matteo Garrone è il più bello nella cinquina. Solo che non vincerà forse, perché vinceranno gli ebrei... Quelli vincono sempre... “, anche Sabrinadice la sua su una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, facendo insinuazioni. Nella story sul social l'attrice fa riferimento esplicitamente aldi Jonathan Glazer che ...

