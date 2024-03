Ferguson nel mirino | è il primo obiettivo come erede di Zielinski

Il torino blinda Gineitis: pronto il prolungamento di contratto: Il torino blinda Gineitis: pronto il prolungamento di contratto: Gvidas Gineitis è pronto a prolungare la propria permanenza al Torino. Il calciatore lituano ha ben impressionato nella prima parte di stagione ...

Lo scozzese del Bologna prenderebbe il posto di Zielinski. Le prime mosse nella pausa Nazionale, ma De Laurentiis non vuole partecipare ad aste ...

Gazzetta - Napoli all'assalto di Ferguson del Bologna: il prezzo non è un problema per De Laurentiis: Calciomercato Napoli - Lewis Ferguson del Bologna è il primo obiettivo di Aurelio De Laurentiis per la prossima stagione scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport che spiega come il centrocampista ...