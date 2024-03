Ferguson | l’agente | «Rumors su Inter e non solo! Lui molto chiaro»

(Di lunedì 11 marzo 2024) Lewissta disputando una stagione di alto livello con il suo Bologna. Bill McMurdo, procuratore del centrocampista, ha parlato a TvPlay delle squadreessate allo scozzese fra cui figura anche l’ESSE – Queste le parole di McMurdo su: «Ci sonosu Napoli,, Milan e Juventus, ma lui è sempre statocol Bologna: quando una squadra lo contatterà sarà la dirigenza rossoblu che dovrà discutere del futuro del ragazzo, e in ogni caso se ne parlerà al termine della stagione».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibilein parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...

