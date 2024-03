Ferguson | l’agente | “Nessun contatto con il Napoli | ma ”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 11 marzo 2024) Bill McMurdo, agente di Lewis, calciatore del Bologna, è intervenuto a Calcio24. Queste le sue parole: “Conosco benissimo Lewis e la sua famiglia, sono stato agente anche di suo padre e di suo zio. Ama completamente la cultura italiana, è immerso nel suo momento e si trova benissimo a Bologna, con i tifosi, la squadra che sta vivendo questo momento stellare. Non solosi trova molto bene con Thiago Motta, ma anche Thiago cone lo dimostra il minutaggio e la considerazione che ha di lui. E’ assolutamente pronto per giocare per palcoscenici importanti, è quello che vuole fare”. “fu scartato a 14 anni dai Rangers Glasgow e venne da me a dirmi che questa cosa non l’aveva toccato per nulla e in futuro avrebbe giocato in Serie A. Già a 14 anni aveva come sogno ...