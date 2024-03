Fenucci | “Il Bologna in Europa sarebbe un bellissimo segnale per il calcio italiano”

(Di lunedì 11 marzo 2024) Intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, l’amministratore delegato delClaudioha parlato della stagione che sta vivendo il club, attualmente quarto in classifica: “Ilinunper tutto il. Come ha fatto l’Atalanta negli ultimi anni,la dimostrazione che con un’organizzazione societaria seria e le persone giuste si può fare un percorso diverso: darebbe una nuova prospettiva a tante squadre“. “La nostra speranza è che tutti i giocatori restino il prossimo anno, a partire da Thiago Motta. E’ molto felice di essere qui e lavora come se avesse un contratto lunghissimo. Zirkzee? Non ci piace parlare del futuro dei nostri ...

