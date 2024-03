Fedez | l’annuncio ufficiale | “E’ finita Impossibile andare avanti”

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 11 marzo 2024) Non è un periodo sicuramente facile per. Il cantante ha fatto un annunciosul suo futuro: “E’. Non si può più”. E’ un momento non sicuramente facile per. Il cantante nei giorni scorsi è ritornato a casa dei suoi dopo la separazione con Chiara Ferragni. Ma non è assolutamentequi. In queste ore, infatti, l’artista ha fatto un nuovo annuncio importante che ha sconvolto tutti i suoi fan.a sorpresa di– cityrumors.it – foto AnsaLa speranza è quella di un passo indietro magari nelle prossime settimane. Ma il cantante ha le idee molto chiare e nelle sue intenzioni non c’è un ripensamento. Almeno per il momento, poi in futuro chissà.dice addio a ...