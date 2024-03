Federconsumatori Campania scrive ai sindaci del Napoletano | Fine del mercato tutelato | attenti agli abusi

(Di lunedì 11 marzo 2024)ha inviato nelle scorse ore una lettera, per pugno e a firma del presidente Giovanni Berritto, a tutti idella provincia napoletana che ha come oggetto illibero dell’energia. Con il termine deldel gas dal 1° gennaio di quest’anno e l’imminentedelelettrico a partire da luglio 2024, laci ha tenuto a informare i primi cittadini delle “scorrettezze commerciali e glisubiti dutenti” (tra cui i cittadini da loro rappresentati) durante la fase di transizione. Nella missiva,ha sottolineato l’importanza di questo cambiamento e i potenziali rischi ...

Federconsumatori Campania si fa portavoce delle recenti novità riguardanti la restituzione degli interessi su Mutui , finanziamenti e leasing indicizzati al tasso Euribor , in seguito all’ordinanza ... (ildenaro)

Federconsumatori Campania annuncia la propria partecipa zione attiva alla Giornata nazionale di mobilitazione “Europa FOR peace” , organizzata in collaborazione con la Coalizione Assisi Pace Giusta. ... (ildenaro)

Benevento, Euribor manipolato: al via la campagna risarcitoria di Federconsumatori: - continua sotto - Anche a Benevento, così come in tutta la Campania, la Federconsumatori ha avviato la sua campagna a tutela dei potenziali coinvolti. Il numero è "impressionante", spiega il ...

Buono fruttifero senza timbro: Federconsumatori ottiene la conversione: La surreale vicenda si è risolta tramite l'intervento della Federconsumatori Campania che grazie alla mediazione dei suoi legali è riuscita ad ottenere la conversione di tale buono in un buono ...

Federconsumatori Campania scrive ai sindaci del Napoletano: Federconsumatori Campania scrive ai sindaci del Napoletano: Federconsumatori Campania ha inviato nelle scorse ore una lettera, per pugno e a firma del presidente Giovanni Berritto, a tutti i Sindaci della provincia napoletana che ha come oggetto il mercato lib ...

Frattamaggiore, il buono postale è senza timbro: Federconsumatori Campania ne ottiene la conversione: Frattamaggiore, il buono postale è senza timbro: Federconsumatori Campania ne ottiene la conversione: Frattamaggiore – Una “disattenzione” di 24 anni fa rischiava di costare ben 1.500 euro a un uomo di Frattamaggiore (Napoli) che nell’agosto del 2000 aveva ...

Poste, il buono fruttifero è senza timbro: Federconsumatori Campania ne ottiene la conversione: Poste, il buono fruttifero è senza timbro: Federconsumatori Campania ne ottiene la conversione: La surreale vicenda si è risolta tramite l’intervento della Federconsumatori Campania che grazie alla mediazione dei suoi legali è riuscita ad ottenere la conversione di tale buono in un buono ...