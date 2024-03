Fece anche cose buone In un libro l' apprezzamento di Trump per Hitler

(Di lunedì 11 marzo 2024) Secondo l’anchorman Jim Sciutto, il tycoon avrebbe confidato in più di un’occasione di provare ammirazione per il leader nazista

Quando era presidente Donald Trump espresse in più di un’occasione la sua ammirazione per Adolf Hitler , sostenendo che il Fuhrer avesse fatto anche "alcune cose buone». Lo conferma un nuovo libro in ... (gazzettadelsud)

