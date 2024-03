Fanno rifornimento al distributore ma rimangono a piedi | la benzina era diluita con l’acqua

(Di lunedì 11 marzo 2024) Gli automobilisti che hanno fattoaldi via San Rocco a Cuggiono (Milano) sono rimasti apoco dopo. Si è scoperto, infatti, che laera statacon l'acqua. La ditta fornitrice del carburante è al lavoro per capire le cause del problema.

