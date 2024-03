“Facce da sipario”. La Compagnia approda al Teatro Masaccio di San Giovanni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 11 marzo 2024) Arezzo, 11 marzo 2024 – “Quelle due.. che strana coppia!” a cura dellada. E' lo spettacolo in programma sabato 16 marzo alle 20,45 aldi San. Iniziativa inserita nel cartellone di appuntamenti del “Marzo per le donne”. Si racconta la storia di un gruppo di amiche che, in occasione dei loro ritrovi settimanali, condividono le loro problematiche di persone e di coppia. In particolare si parla della situazione vissuta da Fiorenza, che si trova ad affrontare la propria separazione dal marito, avvenuta quasi come fulmine a ciel sereno. Pur consapevole delle difficoltà del rapporto, la sua personalità l’ha sempre spinta a non voler vedere restando nel suo ruolo di moglie e mamma “perfetta” che non si lamenta, accetta e tira avanti. La ...