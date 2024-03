F1 | Verstappen-Mercedes | le voci s’intensificano

(Di lunedì 11 marzo 2024) Un mondo pronto a cambiare completamente in vista dei prossimi anni. Sono tanti, anzi tantissimi, gli sconvolgimenti che il mondo della Formula 1 potrebbe sostenere nelle prossime, intense, stagioni all’interno del Circus più famoso e importante dell’universo dedicato alle quattro. Il passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari per il 2025 è ancora molto fresco e i tifosi si devono ancora “riprendere” da una notizia che certamente ha sconquassato il paddock. Da questa incredibile trattativa potrebbe sgorgare, però, un effetto domino ancor più pazzesco: si stanno intensificando sempre più ledi una trattativain vista del futuro. Ma quanto tempo dovremmo attendere per entrare, davvero, nel vivo di una trattativa per adesso solo sussurrata sommessamente? F1, ...

