F1 | Sergio Perez | “Gara caotica | dobbiamo continuare a progredire”

(Di lunedì 11 marzo 2024) Se Verstappen chiude al primo posto, è sempre altamente probabile che al secondo ci sia. In Formula 1 le gerarchie non sembrano essere cambiate più di tanto quest’anno nelle prime due posizioni, con il messicano che si sta dimostrando in ottima forma. Tuttavia, al termine dellaha parlato di un errore da lui commesso che gli è costato cinque secondi di penalità e che avrebbe potuto evitare. Poi alla fine nessuno gli ha comunque tolto il secondo posto, però insomma ha avuto qualcosina da recriminare. Ecco dunque cosa ha detto nelle interviste post: “La miaè stata un po’” Crediti foto: Oracle Red Bull Racing FacebookQueste dunque le dichiarazioni dial ...

Un buon giovedì per Sergio Perez . Il pilota ha ottenuto la terza e la quinta posizione in occasione delle due prove libere valide per il Gran Premio dell’Arabia Saudita, evento in scena questo ... (oasport)

Sarà seconda fila per Sergio Perez . Il messicano ha strappato il terzo tempo in occasione delle qualifiche del GP dell’Arabia Saudita, seconda tappa del Campionato Mondiale 2024 di Formula. Nello ... (oasport)

F1. GP Arabia Saudita 2024: le pagelle di Jeddah: F1. GP Arabia Saudita 2024: le pagelle di Jeddah: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Analisi GP Jeddah: Ferrari poteva osare di più. Bearman si presenta per il 2025: Analisi GP Jeddah: Ferrari poteva osare di più. Bearman si presenta per il 2025: A Jeddah le prestazioni della Ferrari SF-24 hanno confermato la vettura di Maranello come seconda forza, ma a fine gara Charles Leclerc ha lamentato alcuni problemi che fanno pensare che si poteva osa ...

F1, Christian Horner: “All’interno del team è tutto ok. Se Verstappen volesse andare Non trattengo nessuno…”: F1, Christian Horner: “All’interno del team è tutto ok. Se Verstappen volesse andare Non trattengo nessuno…”: La Red Bull prosegue nel suo avvio di stagione da schiacciasassi. Due gare, altrettante doppiette per Max Verstappen e Sergio Perez, grazie a una RB20 che sembrava avere addirittura alzato l'asticella ...