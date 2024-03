F1 | Ferrari sempre alle prese con bicchieri mezzi pieni e coperte troppo corte Quantomeno il 2024 comincia meglio del 2023

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 11 marzo 2024) Mondialedi Formula Uno, atto secondo. In otticapoco cambia rispetto a quanto visto a Sakhir, il che può essere considerato incoraggiante. La pista di Jeddah era totalmente diversa, per lay-out e asfalto, a quella del Bahrain. Dunque il Gran Premio d’Arabia Saudita ha ribadito come la SF-24 sia la seconda forza, seppur con ampio distacco dalla RB20. Comunque un progresso indiscutibile rispetto al principio del, quando le Rosse non si limitavano a prendere la targa della Red Bull, ma erano in affanno anche contro Mercedes e Aston Martin. Viceversa, gli albori della stagione corrente vedono una Scuderia di Maranello pressoché inattaccabile nel ruolo di prima rivale del Drink Team. Queste sono le note positive, che in un’analisi equilibrata non possono essere dimenticate. Ovviamente non sono tutte rose e fiori. I ...