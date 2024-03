(Di lunedì 11 marzo 2024)non ci sta, e ha ora ufficialmente deciso dire la FIA nelle aule dei tribunali. Il pilotaha infatti intentato una causa contro la Federazione internazionale, la FOM (Formula One Management) e Bernie Ecclestone, che ne era direttore esecutivo. La ragione è ben più che nota: il Crashgate del GP di Singapore, quello in cui il box Renault ordinò a Nelson Piquet Jr. di andare a sbattere contro il muro in modo tale da far intervenire la safety car, sfruttare la sosta ai box anticipata di Fernando Alonso (al 12° giro) e creare così le premesse per la vittoria dello spagnolo, allora alla corte del team francese. Nel caos dei pit stopripartì con ancora il tubo del rifornimento attaccato. Quell’episodio costò, tra le altre cose, la radiazione (poi ...

Felipe Massa ha avvia to un procedimento legale presso l’Alta Corte di Londra contro Formula One Management Limited, Bernie Ecclestone e la Fia. Il pilota brasiliano avrebbe richiesto un risarcimento ... (sportface)

Felipe Massa fa causa alla Fia e alla F1 per il crash gate di Singapore e falso incidente a Piquet: vuole il Mondiale 2008: Felipe Massa fa causa alla Fia e alla F1 per il crash gate di Singapore e falso incidente a Piquet: vuole il Mondiale 2008: Massa perse il Mondiale 2008 per un punto a favore di Hamilton: nel Gp Singapore la Renault impose a Piquet junior di andare a sbattere contro il muro per favorire la strategia di Alonso, per un error ...

F1. Felipe Massa e una nuova azione legate contro FIA, FOM e Bernie Ecclestone per il GP di Singapore 2008: F1. Felipe Massa e una nuova azione legate contro FIA, FOM e Bernie Ecclestone per il GP di Singapore 2008: Il crashgate del GP di Singapore 2008 non è ancora terminato. Felipe Massa ha intentato una causa presso l’Alta Corte di Londra contro FIA, FOM e Bernie Ecclestone ...

F1: Felipe Massa porta in tribunale la FIA. Il brasiliano vuole risarcimento e Mondiale 2008: F1: Felipe Massa porta in tribunale la FIA. Il brasiliano vuole risarcimento e Mondiale 2008: Felipe Massa non ci sta, e ha ora ufficialmente deciso di portare la FIA nelle aule dei tribunali. Il pilota brasiliano ha infatti intentato una causa contro la Federazione internazionale, la FOM (For ...