F1 | Felipe Massa contro Fom e Fia | il campione avvia un procedimento legale per il Mondiale mancato nel 2008 a Singapore

(Di lunedì 11 marzo 2024)la la massima autorità del Motorsport. Il pilota automobilistico brasiliano di origini italiane hato unpresso l’Alta Corte di LondraFormula One Management Limited (Fom), Bernard Charles Ecclestone e la Federation Internationale de L’Automobile (Fia). Le ragioni? Lo scandalo diche gli costò il titolocon la Ferrari. In quel famigeratoHamilton, infatti, si classificò terzo mentrefinì fuori dalla zona punti, penalizzato da un pit-stop nel quale il brasiliano ripartì con la pompa per il rifornimento rimasta attaccata alla sua monoposto. La gara successiva, in Giappone, toccò invece all’inglese non ...

