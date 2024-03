F1 | Felipe Massa avvia un’azione legale contro la Fia per il Mondiale 2008

(Di lunedì 11 marzo 2024)hato un procedimentopresso l’Alta Corte di LondraFormula One Management Limited, Bernie Ecclestone e la Fia. Il pilota brasiliano avrebbe richiesto un risarcimento di 82 milioni di dollari. “sta cercando di sostenere – si legge nella nota dello studioVieira Rezende Advogados – che la Fia ha infranto i suoi stessi regolamenti non indagando immediatamente sulla collisione di Nelson Piquet Jr. al Gran Premio di Singapore del. Sostiene che se la Fia avesse agito correttamente, avrebbe vinto il Campionato Piloti quell’anno.chiede anche un risarcimento per le considerevoli perdite finanziarie derivanti dal fallimento della Fia, di cui Ecclestone e Fom sono stati complici“. La nota ...

F1, Felipe Massa fa causa alla Fia per il Mondiale 2008: F1, Felipe Massa fa causa alla Fia per il Mondiale 2008: Gli avvocati dell'ex pilota Ferrari hanno confermato di essersi rivolti all'Alta Corte di Giustizia di Londra, nel mirino anche la Fom e Bernie ...

F1. Felipe Massa e una nuova azione legate contro FIA, FOM e Bernie Ecclestone per il GP di Singapore 2008: F1. Felipe Massa e una nuova azione legate contro FIA, FOM e Bernie Ecclestone per il GP di Singapore 2008: Il crashgate del GP di Singapore 2008 non è ancora terminato. Felipe Massa ha intentato una causa presso l’Alta Corte di Londra contro FIA, FOM e Bernie Ecclestone ...

Massa porta la Formula 1 e la FIA in tribunale: intentata la causa per il Mondiale F1 2008: Massa porta la Formula 1 e la FIA in tribunale: intentata la causa per il Mondiale F1 2008: Felipe Massa ha intentato causa contro la Formula 1 e la FIA presso l'Alta Corte di Giustizia di Londra per il Crashgate di Singapore e il titolo Mondiale ...