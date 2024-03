F1 | é la Mercedes il grande flop di questo inizio di stagione Sarà un lungo anno per Hamilton…

(Di lunedì 11 marzo 2024) Il Mondiale di Formula Uno 2024 saluta il Medio Oriente dopo le prime due uscite (Bahrain e Arabia Saudita) con la sensazione che siamo pronti per un percorso netto, o quasi, della Red Bull. Dopo che il team di Milton Keynes unfa ha vinto (spesso dominando) 20 gare su 21, quest’i 24 appuntamenti potrebbero nuovamente vedere Max Verstappen e Sergio Perez cannibalizzare tutto e tutti. Oltre ad avere assemblato una RB20 che sembra avere addirittura migliorato una RB19 che, già di suo, appariva perfetta, la scuderia capeggiata da Christian Horner, sembra non avere avversari credibili o possibili all’orizzonte. L’unica che si sta avvicinando (minimamente) è la Ferrari che, quantomeno, ha conquistato due terzi posti (Carlos Sainz a Sakhir, Charles Leclerc a Jeddah). Chi, invece, sta mancando in maniera allarmante inprimo ...

