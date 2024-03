F1 | Briatore | “Red Bull imbattibile | Ferrari può essere seconda forza”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 11 marzo 2024) Flavio, ex team principal di Benetton e Renault, parla della stagione di Formula 1 appena iniziata, durante la puntata numero 726 de ‘La Politica nel Pallone‘ di Emilio Mancuso su Rai GR Parlamento: “Quest’anno la Redè ancora più competitiva, molto superiore rispetto all’anno scorso e ha un divario enorme con le altre. Verstappen dà 8 decimi a tutti, non sbaglia mai e la combinazione con la Redè terrificante come Senna in McLaren, Alonso con la Benetton o Schumacher in. Sono imbattibili in questo momento. C’è un dominio incontrastato della Rede non è un bene per la Formula 1. Lapuòladel mondiale, ma non è una posizione adatta alla. Gli altri ...