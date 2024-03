(Di lunedì 11 marzo 2024), leader mondiale nei prodotti per una vita, comoda e sicura, presenta SD7, unrioall-in-one che permette di gestire in modo semplice e intuivo l’intera gamma di dispositivi di sicurezza del brand Lo schermo SD7 permette a ciascun membro della famiglia di accedere e visualizzare in anteprima le immagini e i video delle telecamere, di monitorare da un’unica interfaccia lo stato dei diversi device e di personalizzarne facilmente le impostazioni per consentire a tutti una gestione comoda e facile della propria abitazione. Sempre connesso, sempre sicuro: SD7 permette di gesre con un tocco l’intera ecosistema, semplificando la tua vita quodiana SD7 presenta un display IPS da 7 pollici dotato di una batteria con ricarica rapida e con potenza di ...

Ezviz rivoluziona la domotica con il nuovo Smart Screen SD7: Ezviz rivoluziona la domotica con il nuovo Smart Screen SD7: Ezviz, presenta SD7, un rivoluzionario smart screen all-in-one che permette di gestire in modo semplice e intuitivo l'intera gamma.

Adobe Express App è disponibile in versione beta per Android e iOs: Adobe Express App è disponibile in versione beta per Android e iOs: Adobe ha rilasciato la nuova app Adobe Express per Android e iOs in versione beta. Adobe Express si basa su decenni di esperienza in tecnologie di imaging, video e design. Con ...

Yale Smart Lock Linus L2, la nuova serratura amplia l’ecosistema di sicurezza: Yale Smart Lock Linus L2, la nuova serratura amplia l’ecosistema di sicurezza: Yale ha annunciato il lancio della nuova versione del suo prodotto smart di punta: Smart Lock Linus L2. Il lancio del prodotto sarà accompagnato dalla campagna “La sicurezza ...