Excellence cambia e diventa società | Ci sarà più spazio per i vini italiani

(Di lunedì 11 marzo 2024) POCO MENO DI 23 milioni e mezzo di bottiglie distribuite, provenienti dalle 2.185 aziende rappresentate, due terzi delle quali estere. Un fatturato complessivo di oltre 330 milioni, in crescita del 6,25% rispetto all’anno precedente, nonostante una congiuntura economica tutt’altro che favorevole, per un bene voluttuario come il vino. Senza dimenticare i 354 dipendenti e i 2.045 agenti operativi su tutto il territorio nazionale. Numeri che hanno convintoa compiere il grande salto, all’inizio di questo 2024: non più cooperativa madi capitali, con conseguente ampliamento della governance (CdA di 7 membri) e contestuale cambio di denominazione. Nasce cosìSrl Sidi, acronimo che sta peritaliana distributori e importatori.riunisce ...