Ex naufrago de L’Isola dei Famosi | “Dopo aver partecipato mi hanno chiamato per partecipare a Sanremo”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 11 marzo 2024) I Cugini di Campagnadeisono stati chiamati da Amadeus peral Festival die questo è successo anche anni prima a un altro ex. Lo ha raccontato lui stesso fra le pagine del Corriere della Sera. Sto parlando di Den Harrow. “Festival di? Sarei dovuto andare nell’88. Avevo un brano scritto in italiano da Cristiano Malgioglio, ma la mia casa discografica preferì evitare. Ero all’apice del successo. I brani erano in inglese. Funzionava così. Presentare un brano in italiano era rischioso per l’immagine che era stata costruita. All’epoca non diedi molto peso all’occasione mancata. Ero un cantante per caso, all’inizio non era la mia voce, si sa, mi scelsero per ...