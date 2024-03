Ex Milan | Brahim Diaz sceglie il Marocco Perché il no alla Spagna?

(Di lunedì 11 marzo 2024) L’ex trequartista del, ha preso la sua decisione: giocherà per il. Ecco i motivi dietro al nofineha detto sì ale no. Il 24enne trequartista del Real Madrid ed exha deciso di vestire la maglia della nazionale africana. Questa la sua ferma decisione dopo aver riflettuto parecchi giorni. Nel contempo, il lavoro degli avvocati ha fatto il resto, con il calciatore che ha potuto ottenere la doppia nazionalità. Ma cosa ha spintoad accettare ile a rifiutare la? Secondo quanto riportato da Marca, ...

Ecco gli otto ruoli cardine del 'nuovo' Milan di Zlatan Ibrahimovic . Non solo Jovan Kirovski nella rivoluzione dello svedese ... (pianetamilan)

Brahim Diaz , ex calciatore del Milan oggi al Real Madrid, ha scelto il Marocco . Ecco le parole del CT della Spagna Luis de la Fuente (pianetamilan)

Secondo le ultime indiscrezioni il Milan sarebbe in trattative avanzate con Jovan Kirovski, ma per un ruolo a sorpresa ... (pianetamilan)

Un'altra carriera, l'ennesima per Zlatan Ibrahimovic : non solo consigliere di RedBird e del Milan , l'ex attaccante svedese ora è... (calciomercato)

Brahim Diaz sposa il Marocco: l'ex Milan saluta la Roja e spacca la Spagna: Il fantasista, dimenticato dalle Furie Rosse, cambia nazionale: con i marocchini sarà centrale nel progetto tra Coppa d'Africa e Mondiale ...sportmediaset.mediaset

De La Fuente attacca l’ex Milan Brahim Diaz per la scelta del Marocco: «Non ha senso di appartenenza»: Il ct della Spagna Luis De la Fuente ha parlato ad evento dell’agenzia di stampa Efe. L’attacco all’ex Milan Brahim Diaz Le parole del CT della Spagna Luis De la Fuente all’evento dell’agenzia di st ...milannews24

Brahim Diaz sorprende tutti: addio alla Spagna: La scelta appare ormai definitiva per Brahim Diaz, oggi in forza al Real Madrid di Carlo Ancelotti: giocherà per il Marocco ...milanlive