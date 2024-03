Ex campione di boxe freddato davanti ad un ristorante | era già sfuggito ad una sparatoria nel 2013

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 11 marzo 2024) Besar Nimani, puglie tedesco di origini kosovare, è stato ucciso a colpi di pistola in un agguato fuori da un locale in Germania. A confermare la notizia la polizia e il messaggio social del fratello Berati. Nelsfuggì ad un'altradove rimase solamente ferito. In carriera aveva ottenuto 26 vittorie in 27 incontri e aveva conquistato la cintura IBF pesi superwelter.