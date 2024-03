Eventi di oggi a Bologna | cosa fare lunedì 11 marzo 2024

(Di lunedì 11 marzo 2024), 11- Unscoppiettante fa partire la settimana, con un’ampia lista di appuntamenti organizzati sotto le Due Torri. Eccone alcuni. Alle 11, l’Aula Magna dell’Accademia di Belle Arti ospita l’evento ’Nino Migliori. La sperimentazione come linguaggio del possibile’, che vedrà la presenza del fotografo e gli interventi di Walter Guadagnini e Ascanio Kurkumelis. Paolo Virzì sarà al Modernissimo per due appuntamenti in cui incontrerà il pubblico. Prima alle 17,45, a margine della proiezioni del suo ormai classico ’Ferie d’Agosto’ e poi alle 20, per il nuovo ’Un altro Ferragosto’, seguito anche dal dibattito col regista livornese, che alle 21 sarà però anche al cinema Odeon per un saluto. Alle 18, alla Feltrinelli, Corrado Occhipinti Confalonieri presenta il suo libro I superbi. Una donna fra ...

Maltempo Liguria, Allerta Gialla sul Levante sino alle 21: ...d'emergenza per gli eventi di qualche mese fa". L'allerta meteo gialla è terminata alle 18 su gran parte della Regione; rimane attiva fino alle 21 sul settore C (Levante). Per la giornata di oggi, ...

Alla 24 Ore di Torino trionfo norvegese sotto la pioggia: Terza la lombarda Francesca Scola (Vegan Power), sempre presente agli eventi del Club Super Marathon Italia, con 166,194 km. Quanto alla 24 ore maschile, Holvik con 246,435 km ha fatto registrare la ...

Gli Autori di Eppen: Gli Autori di Eppen: Eppen è il nuovo portale dedicato alla cultura e al tempo libero di Bergamo e provincia. Un dettagliato calendario di Eventi riguardanti l'arte, il cinema, la musica, il teatro, lo sport, l'outdoor, ...

AsterX, la Nato si prepara per le "guerre stellari": i satelliti nuova trincea, 15 Paesi partecipano all'esercitazione: AsterX, la Nato si prepara per le "guerre stellari": i satelliti nuova trincea, 15 Paesi partecipano all'esercitazione: Quest’anno la simulazione si riferisce a 4mila potenziali “oggetti”, disseminati e lanciati in uno spazio virtuale giorni prima dell’inizio di AsterX, concepiti in modo da includere 14 diversi tipi di ...

Il modello idrogeno di Valdaro, domani a Viadana incontro sulle opportunità: Il modello idrogeno di Valdaro, domani a Viadana incontro sulle opportunità: MANTOVA Domani terzo appuntamento con il roadshow di Confindustria Mantova dedicato al tema dell’idrogeno nei quattro distretti del territorio. Invitati a ...