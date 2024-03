Evasione | Luis Sal respinge le accuse | “Non menatemi” VIDEO

(Di lunedì 11 marzo 2024) Nel corso delle ultimedi, piovutegli nelle ultime ore, è intervenutoSal: lo youtuber ne ha parlato nel corso di un filmato che ha postato sui socialIn questi ultimi giorni si è parlato molto di lui e del suo ex socio Fedez: allo youtuber è stato assegnato il 100% del podcast “Muschio Selvaggio” (attualmente presentato dallo stesso Fedez e Mr. Marra). Il provvedimento ha decretato che la società diSal ha il diritto di rilevare le quote della società del rapper, esautorando così quest’ultimo nella gestione del podcast. Invece perSal, nella giornata di sabato, è arrivata una vera e propria doccia fredda: accusato dida parte della Guardia di Finanza.Sal fa chiarezza sulla sua posizione (Foto ...

Giulia Ottorini: 'Ho speso 30 mila euro...'. Chi è l'influencer nel mirino della Gdf: Giulia Ottorini, chi è l'influencer nel mirino della Gdf C'è anche Giulia Ottorini , insieme a Luis Sal e Gianluca Vacchi , tra gli influencer nel mirino della Guardia di Finanza per evasione fiscale . La giovane, 21 anni, residente a Bologna, nota per essere stata fidanzata con il trapper ...

Evasione fiscale degli influencer: "Determinante l'incrocio tra follower e dichiarazioni": In due casi (Gianluca Vacchi e Luis Sal, ndr ) si trattava di influencer ben strutturati, con ... si veda l'articolo a sinistra) con l'agenzia delle Entrate, l'attività di contrasto contro l'evasione ...

Evasione fiscale, Luis Sal si difende: “Ho sempre pagato e in anticipo, ma chiamarmi rapper proprio no”: Evasione fiscale, Luis Sal si difende: “Ho sempre pagato e in anticipo, ma chiamarmi rapper proprio no”: L’influencer sotto inchiesta: “Ogni volta dichiaro tutto. Sono normali controlli. Ora se mi incontrate per strada non menatemi” ...

Influencer nei guai per evasione fiscale: il popolo del web si schiera con Luis Sal: Influencer nei guai per Evasione fiscale: il popolo del web si schiera con Luis Sal: Dopo l’inchiesta della Finanza. Sulle due giovanissime Giulia Ottorini e Eleonora Bertoli la rete è divisa: non avevano nemmeno mai presentato una dichiarazione dei redditi data la giovane età ...

Luis Sal e l’accusa di evasione fiscale: «Se mi vedete per strada, non menatemi!»: Luis Sal e l’accusa di Evasione fiscale: «Se mi vedete per strada, non menatemi!»: Luis Sal è rientrato nuovamente nel mirino delle polemiche dopo la notizia sui controlli della Guardia di Finanza sulle evasioni fiscali che ...