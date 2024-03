Evade dagli arresti domiciliari | 28enne in manette

(Di lunedì 11 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIeri sera i Carabinieri della Compagnia di Avellino hanno tratto in arresto unritenuto responsabile di “Evasione”. L’allarme è scattato nella mattinata di sabato scorso, a seguito della manomissione del braccialetto elettronico, avvenuta a Bari presso l’abitazione statuita per gli. Rintracciato nel capoluogo irpino da una pattuglia della Sezione Radiomobile impegnata nell’attività di monitoraggio del territorio, ilè stato dichiarato in arresto e, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa di comparire nella mattinata odierna dinnanzi al Giudice per essere giudicato con rito direttissimo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

